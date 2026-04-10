تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 10-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-10 05:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر الزوج الاندفاع التصحيحي الصاعد بمواجهته لحاجز قوي متمركز عند 201.65 نظرا لتشكيله لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي وليجبره ذلك على تشكيل تداولات جانبية بتمركزه قرب 201.40.
الثبات المتكرر دون الحاجز الحالي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص تشكيله لموجات هابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 200.70 و200.25 على التوالي, أما اختراق الحاجز سيسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 212.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.70 و 201.60
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز