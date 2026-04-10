تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-04-2026

أنهى سعر الزوج الاندفاع التصحيحي الصاعد بمواجهته لحاجز قوي متمركز عند 201.65 نظرا لتشكيله لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي وليجبره ذلك على تشكيل تداولات جانبية بتمركزه قرب 201.40.

الثبات المتكرر دون الحاجز الحالي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص تشكيله لموجات هابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 200.70 و200.25 على التوالي, أما اختراق الحاجز سيسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 212.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.70 و 201.60

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز