سعر النحاس يصمد فوق الدعم الأولي-توقعات اليوم 1-5-2026

حافظ سعر النحاس على ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز عند 5.8100$ محاولا التخلص من سيطرة الميل التصحيحي الهابط لنلاحظ اندفاعه حاليا بشكل إيجابي ليستقر بذلك قرب 5.930$.

بالرغم من محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تجاوز السعر لمستوى 6.0500$ والاستقرار أعلاه ليعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة بهدف الوصول نحو محطات إيجابية قد تبدأ من 6.1200, أما هبوط السعر دون 5.8100$ سيفتح ذلك باب استئنافه للهجوم التصحيحي لنتوقع وصوله مباشرة نحو 5.7000$ و5.5900$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8100 $ و 6.0500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 6.0500$