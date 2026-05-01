سعر النحاس يصمد فوق الدعم الأولي-توقعات اليوم 1-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-01 05:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر النحاس على ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز عند 5.8100$ محاولا التخلص من سيطرة الميل التصحيحي الهابط لنلاحظ اندفاعه حاليا بشكل إيجابي ليستقر بذلك قرب 5.930$.

 

بالرغم من محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تجاوز السعر لمستوى 6.0500$ والاستقرار أعلاه ليعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة بهدف الوصول نحو محطات إيجابية قد تبدأ من 6.1200, أما هبوط السعر دون 5.8100$ سيفتح ذلك باب استئنافه للهجوم التصحيحي لنتوقع وصوله مباشرة نحو 5.7000$ و5.5900$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8100 $ و 6.0500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 6.0500$

