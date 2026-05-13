انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من توقعات الأسواق

كشفت نتائج شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 50.02% مقارنة بالعام السابق، في ظل ارتفاع حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 571.13 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 377.03 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع للطن.

وأظهرت نتائج الشركة العام المالي المنتهي في مارس 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 614.55 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 429.8 مليون ريال للعام السبق، بارتفاع نسبته 429,8%.

وسجل إجمالي المبيعات/الايرادات ارتفاعا نسبته 25.36% بالسنة المالية المنتهية في شهر مارس من العام الحالي، إلى 2.3 مليار ريال مقارنة بـ 1.83 مليار في العام المالي السابق.

وأعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، في بيان منفصل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في مارس 2026م، بقيمة 126 مليون ريال، بواقع 4 ريالات للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ 3 يونيو 2026، على أن يبدأ دفع الأرباح بتاريخ 8 يونيو المقبل.