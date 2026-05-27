سعر اليورو مقابل الين يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 27-5-2026

قدّم سعر المؤشر بعض التداولات الجانبية ليحافظ بذلك على تمركزه دون الحاجز المستقر عند 7575.00 ليزيد ذلك من فرص تفعيله قريبا للميل التصحيحي الهابط المقترح سابقا, فنجاحه باكتساب العزم السلبي سيسهل مهمة تسلله قريبا نحو مستوى 7470.00 ومن ثم قد تمتد التداولات نحو الدعم الأولي المستقر عند 7375.00.

أما اندفاع السعر فوق الحاجز الرئيسي المذكور سابقا وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه, سيمكنه ذلك من استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لنتوقع استهدافه لمحطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 7595.00 و7648.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7470.00 و 7575.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز