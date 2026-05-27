سعر القهوة يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 27-5-2026

استسلم سعر القهوة للضغوط السلبية بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مستوى الدعم المكسور المتمركز عند 277.00 لنلاحظ تكبده مؤخرا لبعض الخسائر بملامسته لمستوى 262.45.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليساهم ذلك بتجديد المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 256.10 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 233.30, أما محاولة استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تشكيله لاندفاع إيجابي قوي ليستقر من خلاله فوق العائق المتمركز عند 294.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 256.10 و 280.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض