سعر النحاس دون أي تغيير-توقعات اليوم 27-5-2026

لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى هذه اللحظة باستقراره قرب مستوى 6.3500$ متأثرا بانحصاره اللحظي ما بين الحاجز المستقر قرب 6.4000$ بينما يشكل مستوى 6.1000$ لدعم إضافي أمام محاولة تفعيل المسار التصحيحي الهابط.

نشير إلى أن بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدقع بالسعر لتشكيل بعض الموجات السلبية ليهاجم بذلك الدعم الحالي والذي بكسره سيؤكد استعداده لتشكيل موجات تصحيحية إضافية ليستهدف من خلالها لمستوى 5.9500$ و5.8000$, أما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيعيده للمسار الإيجابي ولنتوقع محاولة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 6.6000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع