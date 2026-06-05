تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-06-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.