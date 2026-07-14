الاقتصاد

سعر سهم لجام للرياضة (1830) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 14-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم لجام للرياضة (1830) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر سهم لجام للرياضة (1830) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم لجام للرياضة (1830) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 02:48 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد وصوله لمستوى المقاومة المحوري 0.8135، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، كما يحاول الزوج في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا