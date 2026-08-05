سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب ضعيفة وحذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بشكل حذر خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ذلك تظل النظرة السلبية قائمة وسط تأثر السعر بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغاط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس في الفترة القريبة المقبلة.