الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب ضعيفة وحذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب ضعيفة وحذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 03:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بشكل حذر خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ذلك تظل النظرة السلبية قائمة وسط تأثر السعر بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغاط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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