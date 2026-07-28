الدولار يستقر مع ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) ارتفاعا نسبته 60.63% بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2025، بدعم قطاع خدمات الجيل الخامس للأفراد.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 204 ملايين ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 127 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى نمو ارتفع إجمالي الربح، الذي جاء نتيجة تحسن مزيج الإيرادات، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو قطاع خدمات الجيل الخامس (5G) لقطاع الأفراد، إلى جانب انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة، وتراجع تكاليف التمويل.

ونوهت الشركة إلى أنها سجلت دخلًا غير متكرر بقيمة 15 مليون ريال سعودي من صندوق الخدمة الشاملة خلال الربع الحالي، وباستبعاد أثر الدخل غير المتكرر، حقق صافي الربح نموًا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025م.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1.49% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 201 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 359 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 305 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 17.7%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفيف إلى 2.651 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 2.654 مليار ريال، للربع الثاني من العام الماضي، بتراجع نسبته 0.113%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، قفز صافي الربح إلى 405 ملايين ريال، مقابل أرباح بلغت 220 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 84.09%.