شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم الأسترالي أقل من التوقعات في يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-29 02:40 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29
صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.8% فى يونيو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 4.0% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 4.0%.
تظهر تلك البيانات تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في أغسطس المقبل.
نظرة اقتصادية
•درجة المفاجأة: توجد
•التقييم: سلبي للدولار الأسترالي
•قوة التأثير: قوية
•توقعات الفائدة: داعمة لوقف التطبيع النقدي
•ردة فعل السوق الفوري: سلبية