التضخم الأسترالي أقل من التوقعات في يونيو

صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.8% فى يونيو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 4.0% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 4.0%.



تظهر تلك البيانات تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في أغسطس المقبل.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: توجد

•التقييم: سلبي للدولار الأسترالي

•قوة التأثير: قوية

•توقعات الفائدة: داعمة لوقف التطبيع النقدي

•ردة فعل السوق الفوري: سلبية