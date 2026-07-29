الاقتصاد

التضخم الأسترالي أقل من التوقعات في يونيو

0 نشر
0 تبليغ

التضخم الأسترالي أقل من التوقعات في يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم الأسترالي أقل من التوقعات في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 02:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.8% فى يونيو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 4.0% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 4.0%.


تظهر تلك البيانات تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في أغسطس المقبل.


نظرة اقتصادية
درجة المفاجأة: توجد 

التقييم: سلبي للدولار الأسترالي 

قوة التأثير: قوية 

توقعات الفائدة: داعمة لوقف التطبيع النقدي

ردة فعل السوق الفوري: سلبية

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا