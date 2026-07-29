استقرار ‌الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهر

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 09:39 صباحاً كتب شريف احمد - استقر ‌الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، مدعومًا بتدفقات رأس المال نحو الملاذات الآمنة، في حين ينتظر المتعاملون قرارًا مهمًا من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق.

وكانت تحركات العملات محدودة إلى حد كبير في بداية التعاملات الآسيوية، إذ التزم المستثمرون بالترقب قبيل قرار لجنة السوق المفتوحة ‌الاتحادية، مع توقع الأسواق احتمالًا 33% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وأدى استمرار قوة الدولار إلى بقاء اليورو عند أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، بعد أن ‌انخفض 0.3% منذ بداية الشهر، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3282 دولار، بالقرب من أضعف مستوى له منذ أول يوليو.

واستقر الدولار عند مستوى 101.43 مقابل العملات الأخرى، وارتفع قليلًا مقابل الين إلى 163.88، ما أبقى الضغط على العملة اليابانية الضعيفة التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 ‌عامًا. أسعار العملات الأخرى وبالنسبة للعملات الأخرى، فلم يطرأ تغيير يُذكر على سعر الدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.6973 دولار أمريكي، في انتظار صدور أرقام التضخم المحلية في وقت لاحق.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.5782 دولار أمريكي.