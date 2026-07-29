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ارتفاع أرباح «إدارات» 30% إلى 19.8 مليون ريال بالنصف الأول من 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «إدارات» 30% إلى 19.8 مليون ريال بالنصف الأول من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) بنسبة 30% ليصل إلى 19.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 15.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، من عام 2025، لتحقق الشركة هامش صافي ربح قدره 21.6%.
وبحسب بيان للشركة على "تداول "، يعود ارتفاع صافي الربح إلى نمو الإيرادات في كلا قطاعي أعمال الشركة، وتحسن إجمالي الربح ليصل إلى 33.8 مليون ريال مقارنة بـ 27.9 مليون ريال في الفترة السابقة، وتحسن الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.
وارتفعت إيرادات (إدارات) بنسبة 22% لتصل إلى 91.6 مليون ريال في النصف الأول، مقارنة بـ 75.2 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالتوسع المستمر في كلا قطاعي أعمال الشركة.
ارتفعت إيرادات خدمات هندسة مراكز البيانات بنسبة 27% لتصل إلى 56 مليون ريال سعودي، مدعومة بالعقود الجديدة وارتفاع قيمة المشاريع، كما ارتفعت إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 15% لتصل إلى 35.6 مليون ريال ، نتيجة التوسع في السعة المتاحة لخدمات الاستضافة المشتركة (Colocation).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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