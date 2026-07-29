تحديث توقع سعر الذهب اليوم 29-07-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما حدّ من قدرة السعر على مواصلة الارتداد الإيجابي، رغم محاولاته الاستفادة من تحسن مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في تصريف حالة التشبع البيعي.

وتزداد الضغوط الفنية مع استمرار تأثير كسر خط اتجاه فرعي وتصحيحي صاعد على المدى القصير، وهو ما يعزز من احتمالات استئناف المسار الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا استمر السعر في التداول دون مقاوماته الفنية الرئيسية.