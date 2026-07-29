تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-07-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بارتداد السعر انخفاضاً خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.