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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-07-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 11:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بارتداد السعر انخفاضاً خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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