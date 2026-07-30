سعر سهم جينرال ميللز (GIS) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

ارتفع سعر سهم جينرال ميللز GENERAL MILLS (GIS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.55$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 39.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد