سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 29-07-2026

عاود سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من سرعة أو قوة تقدم السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.12 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.20 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد