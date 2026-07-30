سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 30-07-2026

أغلق سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.32 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.40 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد