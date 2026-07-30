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سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 03:04 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

أغلق سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.32 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.40 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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