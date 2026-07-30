ارتفاع أرباح «المطاحن العربية» 10% إلى 59 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح "شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية" للربع الثاني من 2026 ليصل إلى 59.06 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 10.14% أي ما يعادل 5.44 مليون ريال، وذلك مقارنةً بصافي الربح للربع الثاني من عام 2025 والذي بلغ 53.62 مليون ريال.
ويعود ارتفاع صافي الربح، وفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، إلى اتفاع طفيف للإيرادات بقيمة 0.27 مليون ريالوذلك نتيجة نمو إيرادات الدقيق، وارتفاع مجمل الربح ليصل إلى 108.50 مليون ريال للربع الثاني من عام 2026 بزيادة بلغت 2.27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 والذي بلغ 106.10 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات وتحسن كفاءة إدارة التكاليف المرتبطة بالإيرادات.
كما يرجع ارتفاع صافي الربح إلى تحسن إدارة المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية بما يتماشى مع نمو العمليات التشغيلية. كما أسهم انخفاض تكاليف التمويل في تحقيق أثر إيجابي بلغ 3.49 مليون ريال، نتيجة خفض مديونية الشركة من خلال السداد الطوعي المبكر للقروض، إلى جانب ارتفاع إيرادات الفائدة الناتجة عن الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع إيرادات الشركة، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاعات الدقيق والأعلاف، وتحسن إدارة المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية بما يتماشى مع نمو العمليات التشغيلية.
كما ساهم تراجع تكاليف التمويل في تحقيق أثر إيجابي بلغ 8.14 مليون ريال، نتيجة خفض مديونية الشركة من خلال السداد الطوعي المبكر للقروض، إلى جانب ارتفاع إيرادات الفائدة بنسبة 80.67% والتي نتجت عن الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعود ارتفاع صافي الربح، وفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، إلى اتفاع طفيف للإيرادات بقيمة 0.27 مليون ريالوذلك نتيجة نمو إيرادات الدقيق، وارتفاع مجمل الربح ليصل إلى 108.50 مليون ريال للربع الثاني من عام 2026 بزيادة بلغت 2.27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 والذي بلغ 106.10 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات وتحسن كفاءة إدارة التكاليف المرتبطة بالإيرادات.
كما يرجع ارتفاع صافي الربح إلى تحسن إدارة المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية بما يتماشى مع نمو العمليات التشغيلية. كما أسهم انخفاض تكاليف التمويل في تحقيق أثر إيجابي بلغ 3.49 مليون ريال، نتيجة خفض مديونية الشركة من خلال السداد الطوعي المبكر للقروض، إلى جانب ارتفاع إيرادات الفائدة الناتجة عن الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نتائج المطاحن العربية بالنصف الأول من 2026ارتفع صافي الربح لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2026 ليصل إلى 143.94 مليون ريال، بارتفاع قوي بنسبة بلغت 22.45% أي ما يعادل 26.38 مليون ريال، وذلك مقارنةً بصافي الربح لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2025 والذي بلغ 117.56 مليون ريال.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع إيرادات الشركة، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاعات الدقيق والأعلاف، وتحسن إدارة المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية بما يتماشى مع نمو العمليات التشغيلية.
كما ساهم تراجع تكاليف التمويل في تحقيق أثر إيجابي بلغ 8.14 مليون ريال، نتيجة خفض مديونية الشركة من خلال السداد الطوعي المبكر للقروض، إلى جانب ارتفاع إيرادات الفائدة بنسبة 80.67% والتي نتجت عن الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.