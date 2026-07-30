استقرار أرباح «دار الأركان» عند 238.7 مليون ريال بنهاية الربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - استقر صافي أرباح شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" بنهاية الربع الثاني من العام 2026 عند 238.74 مليون ريال، مقابل 238.62 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية": يعود الارتفاع في صافي الربح بنسبة 0.0.5% بصفة رئيسة الى الارتفاع في مبيعات العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع أعباء التمويل قد تم تعويضه بالانخفاض في تكاليف التشغيل بالاضافة الي ارتفاع الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية، وكان لذلك أثرًا إايجابيًا على صافي الربح.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 (6 أشهر منتهية في 30 يونيو 2026)، بلغ صافي الربح نحو 499 مليون ريال، بزيادة 11% عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغ صافي الربح فيها 448 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية": يعود الارتفاع في صافي الربح بنسبة 0.0.5% بصفة رئيسة الى الارتفاع في مبيعات العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع أعباء التمويل قد تم تعويضه بالانخفاض في تكاليف التشغيل بالاضافة الي ارتفاع الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية، وكان لذلك أثرًا إايجابيًا على صافي الربح.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 (6 أشهر منتهية في 30 يونيو 2026)، بلغ صافي الربح نحو 499 مليون ريال، بزيادة 11% عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغ صافي الربح فيها 448 مليون ريال.