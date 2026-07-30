أرباح «كوارا» تقفز 576.5% إلى 10.17 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة كوارا للتمويل في الربع الثاني من 2026 بنسبة 576.5% إلى 10.17 مليون ريال، مقابل 1.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات المرابحة وانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة، مدعوماً بتحسن جودة المحفظة التمويلية.
ويعود ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي، بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات المرابحة وانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة، مدعوماً بتحسن جودة المحفظة التمويلية.
وخلال النصف الأول، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات المرابحة وانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة، مدعوماً بتحسن جودة المحفظة التمويلية.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات المرابحة وانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة، مدعوماً بتحسن جودة المحفظة التمويلية.
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وخلال النصف الأول، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات المرابحة وانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة، مدعوماً بتحسن جودة المحفظة التمويلية.