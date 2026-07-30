شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يستقر مع تقييم موقف الفيدرالي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سعر البيتكوين خلال تعاملات الخميس، متداولة قرب 64 ألف دولار بعد تعافٍ محدود سجلته في وقت سابق من الأسبوع.

وساهمت التدفقات الجديدة إلى الصناديق المتداولة الفورية لبيتكوين (Spot Bitcoin ETFs) في تقديم بعض الدعم للعملة المشفرة، إلا أن المحللين يحذرون من أن المخاوف المتجددة بشأن التضخم، إلى جانب لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال تحد من فرص استمرار الصعود.

الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية يضغطان على السوق

أبقى الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في خامس اجتماع متتالٍ يشهد تثبيت الفائدة، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

لكن ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية خالفوا القرار، مفضلين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في إشارة إلى تزايد القلق داخل البنك المركزي بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

كما تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش لهجة متشددة خلال مؤتمره الصحفي، ما دعم الدولار الأميركي وأضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

ولا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمال تشديد السياسة النقدية مستقبلًا، في ظل تزايد المخاطر التضخمية الناتجة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الحرب ترفع أسعار النفط وتضغط على الأصول عالية المخاطر

تواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران زيادة تقلبات أسواق النفط، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر ممرات بحرية استراتيجية، أبرزها مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وشنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف داخل إيران ردًا على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قوات أميركية في الشرق الأوسط، كما نفذت القوات الأميركية والسعودية عمليات مشتركة ضد جماعات موالية لإيران في العراق، ما زاد من احتمالات اتساع رقعة الصراع.

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة للجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا، مما أعاد المخاوف بشأن التضخم وأضعف الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، وهو ما حدّ من مكاسب بيتكوين.

تحسن طفيف في الطلب المؤسسي

في المقابل، أظهرت بيانات منصة SoSoValue تحسنًا محدودًا في الطلب المؤسسي، إذ سجلت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات نقدية داخلة بقيمة 32.11 مليون دولار يوم الأربعاء، لتنهي سلسلة استمرت أربعة أيام متتالية من التخارجات.

ويرى محللون أن استمرار هذه التدفقات وازديادها خلال الأيام المقبلة قد يدعم تعافي بيتكوين ويمنحها فرصة لاستئناف الاتجاه الصاعد.