شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتخلى عن ذروة 11 أسبوع بسبب اجتماع بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح بعد مكسب يومي ضخم

•الين تألق بسبب تكهنات تدخل بنك اليابان في سوق الصرف

•الين الياباني في طريقه صوب تحقيق مكسب شهري

•بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة دون أي تغيير

•بنك اليابان يلمح إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر

•الأسواق في انتظار تصريحات المحافظ "كازو أويدا"



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في 11 أسبوعًا مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



اكتسح الين جميع العملات خلال تعاملات أمس الخميس ،وحقق أكبر مكسب يومي منذ أبريل الماضي ،بسبب تكهنات تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.



تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق ،أبقي البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ، وأكد مجددًا استعداده لمواصلة تطبيع السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.9% إلى ( 160.88¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.50¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.37¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 2.4% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في 11 أسبوعًا بنسبة 157.96 ينات ، بسبب تكهنات تدخل السلطات النقدية اليابانية في سوق الصرف.



•حقق الين خلال تعاملات الأمس أكبر مكسب يومي منذ 30 أبريل الماضي أيان تدخل بنك اليابان لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.



السلطات النقدية اليابانية

بحسب مصادر في السوق، تدخلت السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي خلال تعاملات نيويورك يوم الخميس، عبر شراء الين وبيع الدولار، في أول عملية من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر.



ويعكس هذا التدخل تنامي قلق صناع القرار في طوكيو من استمرار ضعف الين، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في نحو 40 عامًا، وهو ما يهدد بزيادة تكاليف الواردات وتأجيج الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الإيرانية.



امتنع كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الجمعة عن تأكيد أو نفي تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، إلا أنه ألمح إلى وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة لدعم استقرار الين والحد من تراجعه الحاد.



وردًا على سؤال بشأن احتمال تنفيذ تدخل منسق مع الولايات المتحدة، قال ميمورا: نتلقى دعمًا من الولايات المتحدة يتجاوز الدعم المعنوي، وأنا على اتصال دائم مع الجهات المعنية.



وعندما سُئل عما إذا كان هذا التعاون يشمل ما يُعرف بـ"مراجعات أسعار الصرف" بين البلدين، والتي غالبًا ما تسبق التدخل في سوق العملات، أجاب بأن الدعم "يشمل ذلك أيضًا".



وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الخميس إن اليابان ربما تكون قد تدخلت لدعم عملتها الين. وأضاف بيسنت: إن الين "يبدو لي مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بكثير".



وذكرت صحيفة نيكي يوم الجمعة أن اليابان يُرجح أنها نفذت تدخلًا واسع النطاق لشراء الين. و ذكرت أن السلطات الأمريكية أجرت مراجعات لأسعار الفائدة. في حين امتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.



التعاملات الشهرية

على مدار تعاملات يوليو ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية " الين" مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 1.0% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"، على وشك تحقيق أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.



بنك اليابان

تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق العالمية ،أبقي البنك المركزي الياباني يوم الجمعة ،سعر الفائدة القياسي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.0% ،والذي يعد أعلى مستوى من عام 1995.



قرار تثبيت الفائدة جاء بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، حيث طالب العضو هاجيمي تاكاتا برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% ، في إشارة إلى وجود تيار أكثر تشددًا داخل البنك.



وقال بنك اليابان في بيان السياسة النقدية: سيواصل البنك رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابةً لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار، فضلًا عن الأوضاع المالية.



وأكد البنك أن التضخم لا يزال يتحرك بالقرب من المستهدف البالغ 2%، لكنه أشار إلى استمرار مخاطر ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تطورات أسعار الطاقة وضعف الين.



وشدد البنك المركزي الياباني على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية والتضخم بما يتوافق مع توقعاته.



الفائدة اليابانية

•عقب الاجتماع، ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر إلى فوق 85%.



•وتنتظر الأسواق بشغف خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في وقت لاحق اليوم، لما يحمله من إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت تعليقات أويدا أكثر عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى سبتمبر المقبل ،وهو ما سيصب فى صالح ارتفاع الين مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

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