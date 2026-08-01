الريبل يحافظ على نبرته السلبية مع استمرار تداوله دون مستوى 1.10 دولار

واصلت عملة ريبل (XRP) تحركاتها السلبية على المدى القصير خلال تعاملات الجمعة، متراجعة باتجاه مستوى الدعم النفسي عند 1.00 دولار، في ظل تجدد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع اعتراض عضوين في اللجنة لصالح رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محللون "صوّت ثلاثة من صناع السياسة النقدية، هم هاماك وكاشكاري ولوغان، لصالح رفع فوري للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما عزز المخاوف من أن التضخم لا يزال مرتفعًا بما يكفي للإبقاء على توجه اللجنة نحو تشديد السياسة النقدية."

تدفقات إيجابية إلى صناديق الريبل رغم ضعف المعنويات

واصلت شهية المستثمرين للمخاطرة التراجع هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر الخوف والطمع (Fear & Greed Index) إلى 25 نقطة، ليستقر داخل منطقة "الخوف"، مقارنة بـ 28 نقطة في اليوم السابق.

ويرى محللون أن استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة قد يحد من فرص صعود الريبل، ويشجع على زيادة عمليات البيع.

ورغم ذلك، سجلت صناديق الريبلالفورية المتداولة في البورصة (Spot ETFs) تدفقات نقدية قوية بلغت نحو 6 ملايين دولار يوم الخميس، مقارنة مع 585 ألف دولار فقط في اليوم السابق.

وبذلك، تجاوزت التدفقات التراكمية منذ بداية الأسبوع وحتى الخميس 7 ملايين دولار، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين بمنتجات الاستثمار المرتبطة بالريبل، رغم النظرة السلبية التي تهيمن على سوق العملات المشفرة بفعل التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي الكلي.

استقرار طلب المستثمرين الأفراد

في المقابل، ظل طلب المستثمرين الأفراد مستقرًا، حيث بلغ إجمالي العقود المفتوحة (Open Interest) في العقود الدائمة نحو 2.28 مليار ريبل يوم الجمعة، مقارنة مع 2.27 مليار ريبل في اليوم السابق.

ويشير هذا الارتفاع الطفيف، مقارنة بمستوى 2.10 مليار ريبل المسجل في 13 يوليو، إلى أن السوق ينجح تدريجيًا في استيعاب ضغوط البيع، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لمحاولة اختراق مستوى المقاومة عند 1.10 دولار إذا استمر هذا الاتجاه.