الاقتصاد

أكبر زيادة شهرية منذ مارس.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

  • أكبر زيادة شهرية منذ مارس.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% 1/2
  • أكبر زيادة شهرية منذ مارس.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية الجمعة، لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية منذ مارس، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.2% لتصل إلى 90.12 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولارًا أو 1.3% لتصل إلى 84.67 دولارًا للبرميل.
وسجل برنت بذلك مكاسب بلغت 24 بالمئة في يوليو، وخام ‌غرب تكساس الوسيط 21%.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا