أكبر زيادة شهرية منذ مارس.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%

أسعار النفط

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية الجمعة، لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية منذ مارس، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.2% لتصل إلى 90.12 دولارًا للبرميل.فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولارًا أو 1.3% لتصل إلى 84.67 دولارًا للبرميل.وسجل برنت بذلك مكاسب بلغت 24 بالمئة في يوليو، وخام ‌غرب تكساس الوسيط 21%.