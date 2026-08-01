أسعار العملات.. الدولار يتراجع أمام الين وسط ترقب لتدخل ياباني جديد

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني الجمعة، مع ترقب الأسواق احتمال تنفيذ السلطات اليابانية جولة جديدة من التدخل لدعم عملتها، بعد تدخلها أمس في سوق الصرف.وانخفض الدولار بنسبة 0.8% إلى 158.225 ينًا، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.26% إلى 99.807 نقطة.وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1535 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام الدولار.