صعود جماعي.. وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من نتائج أعمال الشركات

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع الجمعة، مدعومة بنتائج فصلية قوية لعدد من الشركات الكبرى التي عززت ثقة المستثمرين بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم الضغوط التي واجهتها بعض الأسهم بسبب مخاوف تتعلق بالنمو والإمدادات.ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.70% ليغلق عند 7489.52 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.01% إلى 25376.69 نقطة.فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.54% مسجلًا 52488.83 نقطة.