أخبار من السعودية.. حتى 31 أغسطس.. فرصة جديدة للالتحاق بالجامعات وتغيير التخصصات

الاستفادة من «استمرارية الفرص المتبقية»

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - أتاحت وزارة التعليم، ممثلة في المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، مرحلة «استمرارية الفرص المتبقية»، التي تمنح الطلبة غير المقبولين فرصة جديدة للالتحاق بالمقاعد الجامعية الشاغرة، كما تتيح للراغبين في تغيير تخصصاتهم الاستفادة من المقاعد المتاحة حتى 31 أغسطس 2026م، ضمن جهودها لاستكمال إشغال المقاعد الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.وأوضحت المنصة أن المرحلة تتيح القبول المباشر في المقاعد الشاغرة بمجرد استيفاء المتقدم شروط الجهة التعليمية ومتطلبات التخصص، وتشمل الشواغر المتوفرة في الجامعات الأهلية، إلى جانب كليات ومعاهد الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.وبيّنت أن المرحلة تستهدف الطلبة الذين لم يحصلوا على أي قبول خلال مرحلة إعلان النتائج، كما تشمل الطلبة المقبولين الراغبين في الالتحاق بتخصص أو جهة تعليمية أخرى، شريطة إلغاء قبولهم السابق خلال الفترة المحددة لذلك.وأضافت أن الفرصة متاحة كذلك للطلبة الذين صدرت لهم عروض قبول في المراحل السابقة ولم يؤكدوا قبولهم، بما يتيح لهم التقدم مجددًا للاستفادة من المقاعد الشاغرة وفق الضوابط المعتمدة.وأكدت المنصة أن الاستفادة من «استمرارية الفرص المتبقية» تكون لمرة واحدة فقط لكل متقدم، مشيرة إلى أنه لا يشترط أن تكون التخصصات أو الجهات التعليمية المختارة ضمن قائمة الرغبات التي سبق إدخالها في مراحل القبول السابقة.وشددت وزارة التعليم على أهمية متابعة المنصة بصورة مستمرة للاطلاع على الفرص التي يتم طرحها تباعًا، مؤكدة أن هذه المرحلة تسهم في رفع كفاءة استغلال المقاعد الجامعية الشاغرة، وتمنح الطلبة فرصة إضافية للالتحاق بالتخصصات والجهات التعليمية التي تتوافق مع مؤهلاتهم ورغباتهم قبل انتهاء المرحلة في 31 أغسطس 2026م.