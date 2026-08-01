أخبار من السعودية.. وقاء: الحمى المجهولة مرض بكتيري مشترك يستدعي الإبلاغ الفوري

تطبيق التدابير الوقائية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» من مخاطر «الحمى المجهولة» كمرض بكتيري مشترك.ودعا المركز إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والمكافحة المستمرة لحماية صحة الإنسان والثروة الحيوانية.وأوضح المركز أن المرض البكتيري يتسبب في مشكلات تناسلية وحالات إجهاض تصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل، مشيرا إلى أن الأعراض التي تظهر على الإنسان تشمل السعال والحمى ونقص الشهية والتعرق، إضافة إلى آلام العضلات والضعف الشديد.وأكد «وقاء» أهمية تطبيق التدابير الوقائية الصارمة للحد من مخاطر انتقال العدوى بين القطعان، مبينًا أن الإجراءات تتطلب عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها، والالتزام بالتنظيم الصحي الآمن لمستوى النظافة داخل الحظائر.وشدد المركز على ضرورة ارتداء وسائل الوقاية الشخصية عند التعامل المباشر مع الحيوانات أو حالات الولادة ومخلفاتها، لافتًا إلى أهمية المكافحة المستمرة لحشرة القراد في حظائر الثروة الحيوانية، بوصفها من أبرز نواقل الأمراض.ودعا المركز مربي الماشية والمتعاملين معها إلى الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها عبر الرقم الموحد 8002470000، مشيرًا الى أن سرعة الاستجابة للإبلاغ تسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة.وتندرج هذه التوعية ضمن جهود «وقاء» المستمرة لتعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» في المجتمع، ويربط هذا المفهوم الوقائي بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مما يدعم آليات الوقاية المبكرة ومكافحة الأمراض بكفاءة عالية.