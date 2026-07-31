شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 6 أسابيع قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية الموحدة بصدد تحقيق مكسب شهري

•الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية وسط استمرار الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.



من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأوروبية، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو لشهر يوليو.



ستوفر تلك البيانات مؤشرات حاسمة حول مدى استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي، وما إذا كانت ستؤثر في مسار التطبيع النقدي خلال الفترة المقبلة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى ( 1.1504 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1527$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1531 $).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1537 دولارًا ،بسبب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ،وتكهنات تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات يوليو ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.75% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.



•يعاذ هذا المكسب إلى عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بعدما سجل في وقت سابق من تعاملات يونيو أدنى مستوى في 13 شهرًا ،بالإضافة إلى ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.25% ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،ليرتد من أدنى مستوياته في شهر ونصف عند 99.86 نقطة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،انتعشت مستويات الدولار الأمريكي مع تجدد عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وسط استمرار الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني.

•إيران واصلت الرد العسكري، مع إطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها.

•اتسعت رقعة التوتر الإقليمي، بعد هجوم بطائرة مسيرة على سفينة غاز أمريكية في ميناء دمياط المصري.

•أعلنت السعودية قيادة تحالف بحري يضم 14 دولة لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والخليج.

•الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة رغم التصعيد، مع استمرار اتصالات إقليمية تهدف إلى احتواء الأزمة وخفض التوتر، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار أو استئناف شامل للمفاوضات.



الفائدة الأوروبية

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" : أن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.



تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل مستقر عند 65%.



التضخم فى أوروبا

ومن أجل إعادة تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة أخرى هذا العام ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر يوليو ، والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.



يصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 2.9% فى يوليو من ارتفاع بنسبة 2.8% في يونيو ،وبالقيمة الأساسية المتوقع ارتفاع بنسبة 2.4% بنفس القراءة السابقة.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم أكثر سخونة عما هو متوقعًا فى الأسواق ، سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر ،وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

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