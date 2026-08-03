شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتتح تعاملات أغسطس على ارتفاع مع تزايد التفاؤل بشأن الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس على ارتفاع، مع تراجع أسعار النفط بفعل مؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بإعلانات نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية.

وفي تمام الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 604.70 نقطة، أو 1.15%، إلى 53,089.73 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.16 نقطة، أو 0.56%، إلى 7,531.88 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 124.05 نقطة، أو 0.49%، إلى 25,497.90 نقطة.

هدوء التوترات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن محادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز ستُعقد في وقت ما من يوم الاثنين، إلا أن إيران نفت صحة هذا التصريح.

وارتفعت معظم أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو في بداية التعاملات، حيث صعد سهم أمازون بنسبة 4.8%، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لضغوط بعد أداء متقلب خلال يوليو، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.8%، بينما ارتفعت أسهم شركات البرمجيات، من بينها سيلزفورس ومايكروسوفت.

الأنظار تتجه إلى نتائج شركات الذكاء الاصطناعي

ومن المقرر أن تعلن شركة سبيس إكس، يوم الثلاثاء، أول نتائج فصلية لها منذ إدراجها في البورصة، فيما تراجع سهمها بنسبة 1.4% بعدما ظل يتداول دون سعر الطرح البالغ 135 دولاراً لنحو ثلاثة أسابيع.

كما تنتظر الأسواق نتائج عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، من بينها بالانتير تكنولوجيز وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، إلى جانب شركتي تخزين البيانات سانديسك وويسترن ديجيتال.

الفيدرالي وسياسة نقدية

وكانت وول ستريت قد أنهت شهر يوليو على أداء ضعيف، متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن مستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي، ومسار أسعار الفائدة، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما زادت حالة عدم اليقين بعد تقرير أفاد بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش طرح فكرة تقليل عدد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، في إطار توجهه لتقليص الإرشادات المستقبلية التي يقدمها البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وفي المقابل، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الاثنين، عن تفاؤله بأن ضغوط التضخم تسير في اتجاه التراجع التدريجي.