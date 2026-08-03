أرباح أسمنت اليمامة السعودية ترتفع بشكل طفيف في الربع الثاني إلى 121.51 مليون ريال

كشفت نتائج شركة أسمنت اليمامة بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بشكل طفيف مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بدعم ارتفاع الايرادات الأخرى نتيجة بيع بعض ملحقات خطوط الإنتاج.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 121.51 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 121 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.42%.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الايرادات الأخرى نتيجة بيع بعض ملحقات خطوط الإنتاج من المصنع القديم وايرادات استثمارات أخرى بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الاخرى التمويلية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 15.54% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 143.87 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي إلى 123.14 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 134.07 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 8.15%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 2.05%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 354.96 مليون ريال، مقارنة بـ 362.39 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 265.39 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 263.08 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.88%.