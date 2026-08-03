أرباح الحمادي السعودية ترتفع 16% بالربع الثاني إلى 71.89 مليون ريال والشركة تقرر توزيع 60% منها

كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الحمادي القابضة بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بدعم من نمو الإيرادات وعكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إلى جانب تسجيل أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الإثنين، ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 71.89 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 61.96 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 16.03%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.9% لتبلغ 321.75 مليون ريال، إلى جانب عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 9.17 مليون ريال، مقابل تسجيل مخصص بقيمة 10.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، فضلا عن تسجيل أرباح بقيمة 6.99 مليون ريال ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات، وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بنسبة 108.13% إلى 14.69 مليون ريال.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 27.8% مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2026، التي بلغت 56.24 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 8.84% إلى 69.54 مليون ريال، مقابل 63.89 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.88% إلى 321.75 مليون ريال، مقارنة بـ298.24 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.8% لتصل إلى 640.84 مليون ريال، مقابل 600.12 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2025، في حين تراجع صافي الربح بنسبة 5.7% إلى 128.13 مليون ريال، مقارنة بـ135.89 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2026م، بواقع 27 هللة للسهم، بما يمثل 2.7% من القيمة الاسمية، وبإجمالي توزيعات يبلغ 43.2 مليون ريال (أو ما يعادل 60.1% من الأرباح المحققة بالفترة)، على عدد 160 مليون سهم مستحق للأرباح.

وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأحد 16 أغسطس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 27 أغسطس 2026م.