أرباح «أسمنت اليمامة» ترتفع إلى 121.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت اليمامة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 0.4% إلى 121.5 مليون ريال، مقارنة بـ121 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بيع بعض ملحقات خطوط الإنتاج من المصنع القديم وإيرادات استثمارات أخرى بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الأخرى التمويلية.
يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• انخفاض متوسط سعر البيع.
• انخفاض الإيرادات الأخرى، نتيجة انخفاض قيمة مبيعات بعض ملحقات خطوط الإنتاج من المصنع القديم مقارنة مع الربع السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية.
يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بيع بعض ملحقات خطوط الإنتاج والتوربينات الغازية من المصنع القديم وإيرادات استثمارات أخرى وانخفاض المصاريف الأخرى التمويلية.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بيع بعض ملحقات خطوط الإنتاج من المصنع القديم وإيرادات استثمارات أخرى بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الأخرى التمويلية.
يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• انخفاض متوسط سعر البيع.
• انخفاض الإيرادات الأخرى، نتيجة انخفاض قيمة مبيعات بعض ملحقات خطوط الإنتاج من المصنع القديم مقارنة مع الربع السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية.
يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بيع بعض ملحقات خطوط الإنتاج والتوربينات الغازية من المصنع القديم وإيرادات استثمارات أخرى وانخفاض المصاريف الأخرى التمويلية.