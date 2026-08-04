سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 04-08-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعد تماسكه أعلى مستوى الدعم المحوري 78.00$، ما وفر له زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع تحسن مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إصدار إشارات إيجابية عقب وصولها إلى مناطق التشبع البيعي.

ورغم هذا الارتداد لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الحذر، بعدما تأثر السعر سابقاً بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، ما يبقي الضغوط البيعية قائمة ويجعل المكاسب الحالية عرضة للانعكاس.