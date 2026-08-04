شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-04 10:47 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04
يعاني سعر البتكوين (BTCUSD) من الضغوط السلبية المحيطة به ما أدى إلى تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته ضمن قناة سعريه تدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.