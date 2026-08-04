الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 10:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

يعاني سعر البتكوين (BTCUSD) من الضغوط السلبية المحيطة به ما أدى إلى تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته ضمن قناة سعريه تدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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