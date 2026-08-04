تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-08-2026

يعاني سعر البتكوين (BTCUSD) من الضغوط السلبية المحيطة به ما أدى إلى تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته ضمن قناة سعريه تدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.