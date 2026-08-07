تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-08-2026

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بذلك في استعادة تعافيه، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرض هيمنة الاتجاه الرئيسي ال صاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.