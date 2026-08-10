الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتوقف بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتوقف بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 02:38 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الحالي 1.3500، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وهو ما أوقف من مكاسبه الأخيرة، ليحاول التقاط الأنفس واكتساب الزخم الشرائي اللازم لاختراق تلك المقاومة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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