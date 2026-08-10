سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتوقف بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-08-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الحالي 1.3500، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وهو ما أوقف من مكاسبه الأخيرة، ليحاول التقاط الأنفس واكتساب الزخم الشرائي اللازم لاختراق تلك المقاومة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.