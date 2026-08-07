شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يتجه لخسائر أسبوعية ثالثة مع تقييم مخاطر صادرات البحر الأسود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بشكل طفيف يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم المتعاملين لاحتمالات أن تؤدي اضطرابات صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود إلى نقص في الإمدادات.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا، لكنها كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية محدودة، قبل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الشهري بشأن توقعات المعروض والطلب على المحاصيل في 12 أغسطس، والذي قد يؤثر في اتجاه الأسعار.

وانخفض عقد القمح الأكثر تداولاً في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) بنسبة 0.1% إلى 6.30 و3/4 دولار للبوشل بحلول الساعة 0603 بتوقيت غرينتش، متراجعاً 1.3% خلال الأسبوع.

وكان القمح قد تراجع من أعلى مستوى في عامين، فوق 7 دولارات للبوشل، الذي سجله قبل أسبوعين، لكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام، بعدما أدى الجفاف إلى تقليص حجم محصول القمح الشتوي في الولايات المتحدة.

وارتفعت الأسعار في يوليو مع شن أوكرانيا هجمات على موانئ وسفن ومحطات تصدير روسية، ورد موسكو على تلك الهجمات. وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح عالمياً، بينما تمثل أوكرانيا مورداً رئيسياً.

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية يوم الخميس إن هجوماً روسياً ألحق أضراراً بسفينة ترفع علم دولة أجنبية وكانت محملة بالقمح، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها واندلاع حريق.

وقال دينيس فوزنسينسكي، المحلل في «كومنولث بنك»، إن كلا البلدين حصدا بالفعل كميات كبيرة من القمح.

وأضاف: «الحبوب موجودة، والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كان بإمكانهما إخراجها. وهذا هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الأسعار سترتفع أم تنخفض».

وأوضح فوزنسينسكي أن السوق تتعامل حتى الآن مع الاضطرابات باعتبارها مؤقتة، بينما تتعرض الأسعار لضغوط بفعل استمرار موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، الذي يضيف كميات جديدة من الحبوب إلى الأسواق.

ارتفاع الذرة وفول الصويا

وفي أسواق المحاصيل الأخرى، ارتفعت عقود الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 0.3% إلى 4.63 و1/2 دولار للبوشل، لكنها كانت تتجه لخسارة أسبوعية قدرها 0.1%.

كما صعدت عقود فول الصويا 0.5% إلى 11.83 دولار للبوشل، لكنها ظلت منخفضة 0.4% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي.

وقال متعاملون إن الصين اشترت ما لا يقل عن 10 شحنات إضافية من فول الصويا الأمريكي، في أحدث سلسلة من عمليات الشراء قبل الزيارة المتوقعة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، خفضت شركة بيانات السلع إكسبانا توقعاتها لمحصول الذرة في الاتحاد الأوروبي لموسم 2026-2027 بمقدار 4.6 مليون طن متري إلى 49.1 مليون طن، بعد موجة من الطقس الحار والجاف.

كما خفضت الشركة توقعاتها لمحصول القمح اللين في الاتحاد الأوروبي.