سعر اليورو مقابل الين يبدأ بتعويض الخسائر-توقعات اليوم 10-8-2026

بدأ سعر الزوج بتعويض جزء كبير من خسائره المحققة مؤخرا بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى 180.90 والذي يشكل بدوره لدعم مهم لنلاحظ تسجيله حاليا لعدة مكاسب باندفاعه نحو 182.90.



توفر العزم الإيجابي قد يساهم بتحقيق اختراق مستوى 183.15 ليعلن السعر بذلك عن التخلص من سيطرة الميل السلبي والبدء بتشكيل موجات صاعدة جديدة قد تدفع به خلال الفترة الأولية نحو 183.75 و184.10 على التوالي, بينما تسلله خلال الفترة القريبة دون مستوى 182.00 قد يجبره ذلك على تجديد المحاولات السلبية لنتوقع مهاجمته أولا لمستوى الدعم المذكور سابقا.



نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 182.40 و 183.75



توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع