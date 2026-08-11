سعر سهم بنك جي إف إتش (GFH) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

تقدم قليلاً سعر سهم بنك جي إف إتش (GFH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركاته بشكل متذبذب في نطاق محدود وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.08 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 1.90 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط