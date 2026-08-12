الخریف لتقنیة المیاه السعودية توقع عقد تشغيل وصيانة في مدينة الخبر بقيمة 101.32 مليون ريال

أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بمدينة الخبر مع شركة المياه الوطنية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ مدة العقد 36 شهرا، بقيمة إجمالية تبلغ 101.32 مليون ريال ( غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من عام 2026م.

وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد بتاريخ 11 أغسطس 2026، واستلمت الشركة العقد بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة، بتاريخ 20 يوليو 2026، عن توقيع عقد التشغيل والصيانة والنظافة لمرافق وشبكات المياه المعالجة – المجموعة الأولى بمدينة الرياض، بقيمة تبلغ 69.59 مليون ريال.