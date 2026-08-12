شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-12 15:24 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12
أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً قوياً خالف توقعات المحللين في القراءة الأسبوعية.
وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 1.5 مليون برميل.
وانخفض مخزون البنزين بمقدار مليون برميل إلى 208.7 مليون برميل في حين استقرت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) عند مستوى 107.1 مليون برميل.