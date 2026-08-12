قفزة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً قوياً خالف توقعات المحللين في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار مليون برميل إلى 208.7 مليون برميل في حين استقرت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) عند مستوى 107.1 مليون برميل.