سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 18-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وقد تمكن خلال هذا الارتفاع في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.