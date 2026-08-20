سعر سهم إيستمان كيميكال (EMN) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 20-08-2026

ارتفع سعر سهم إيستمان كيميكال Eastman Chemical (EMN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 72.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 79.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد