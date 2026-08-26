سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 26-08-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واستئناف الصعود، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.