أعلنت بينانس البحرين عن تعيينها كمزود جديد لمنتجات المشتقات المالية للمقيمين في جنوب أفريقيا، وذلك بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها.
يأتي هذا التحول في إطار جهود بينانس لضمان الامتثال للمتطلبات التي يفرضها البنك المركزي البحريني والسلطات المالية في جنوب أفريقيا.
بينانس البحرين كمزود لخدمات المشتقات المالية:
في بيان صحفي حديث، أكدت بينانس البحرين دورها الجديد كمقدم لخدمات تداول المشتقات المالية للمقيمين في جنوب أفريقيا.
يعكس هذا التطور التزام الشركة بمواءمة عملياتها مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة.
كجزء من هذا التغيير، يُطلب من مستخدمي المشتقات المالية في جنوب أفريقيا إنشاء حسابات جديدة مع بينانس البحرين، بالإضافة إلى قبول شروط الاستخدام الجديدة المعمول بها.
يتوجب عليهم أيضا إعادة تقديم جميع مستندات معرفة العميل (KYC) لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية في البحرين.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية خدمات بينانس ضمن الأطر القانونية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة وملتزمة بالمعايير.
هذا ويعكس دور بينانس البحرين في تقديم خدمات المشتقات المالية وتعزيز استراتيجي لعروض الشركة في سوق التبادل.
بفضل ترخيصها من مصرف البحرين المركزي كمقدم خدمة الأصول المشفرة من الفئة 4، حيث تمتلك بينانس البحرين القدرات اللازمة لتشغيل منصة تداول العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك خدمات التبادل والحفظ.
يتيح هذا الترخيص للشركة تقديم خدمات متواصلة للعملاء مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية لكل من البحرين وجنوب أفريقيا.
اقرأ أيضا:
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتحدى خطة FTX لسداد الدائنين بالعملات الرقمية
شركات الكريبتو تساهم وبقوة في التبرعات السياسية تحضيرا للانتخابات القادمة
كانت هذه تفاصيل خبر بينانس البحرين تقدم خدمات المشتقات المالية لمستخدمي جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.