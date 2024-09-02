بينانس البحرين تقدم خدمات المشتقات المالية لمستخدمي جنوب أفريقيا

أعلنت بينانس البحرين عن تعيينها كمزود جديد لمنتجات المشتقات المالية للمقيمين في جنوب أفريقيا، وذلك بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها.

يأتي هذا التحول في إطار جهود بينانس لضمان الامتثال للمتطلبات التي يفرضها البنك المركزي البحريني والسلطات المالية في جنوب أفريقيا.

بينانس البحرين كمزود لخدمات المشتقات المالية:

في بيان صحفي حديث، أكدت بينانس البحرين دورها الجديد كمقدم لخدمات تداول المشتقات المالية للمقيمين في جنوب أفريقيا.

يعكس هذا التطور التزام الشركة بمواءمة عملياتها مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة.

كجزء من هذا التغيير، يُطلب من مستخدمي المشتقات المالية في جنوب أفريقيا إنشاء حسابات جديدة مع بينانس البحرين، بالإضافة إلى قبول شروط الاستخدام الجديدة المعمول بها.

يتوجب عليهم أيضا إعادة تقديم جميع مستندات معرفة العميل (KYC) لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية في البحرين.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية خدمات بينانس ضمن الأطر القانونية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة وملتزمة بالمعايير.

هذا ويعكس دور بينانس البحرين في تقديم خدمات المشتقات المالية وتعزيز استراتيجي لعروض الشركة في سوق التبادل.

بفضل ترخيصها من مصرف البحرين المركزي كمقدم خدمة الأصول المشفرة من الفئة 4، حيث تمتلك بينانس البحرين القدرات اللازمة لتشغيل منصة تداول العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك خدمات التبادل والحفظ.

يتيح هذا الترخيص للشركة تقديم خدمات متواصلة للعملاء مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية لكل من البحرين وجنوب أفريقيا.

