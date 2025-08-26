الملياردير “تيم درابر” يعلق عن توقعه بوصول سعر البيتكوين لمستوى 250 ألف دولار: إليكم ما قاله!

اعترف الملياردير “تيم درابر”، أحد أبرز المستثمرين في وادي السيليكون، خلال مقابلة مع CNBC بأن توقعه السابق بوصول سعر البيتكوين إلى مستوى 250,000 دولار لم يتحقق بعد.

وقال مازحا:

لطالما توقعت هذا الرقم، لكنني لم أكن على صواب بعد.

ورغم ذلك، أشار إلى أن وصول البيتكوين إلى منتصف هذا الهدف يُعد إنجاز مشجع.

يواصل “درابر” التأكيد على أن البيتكوين يمثل تحوط ضد سوء الإدارة، معتبرا أن الوقت الحالي يُعد ملائم جد لها.

وكان قد اشتهر بموقفه المبكر المؤيد للعملة، خاصة بعد شرائه عشرات الآلاف من البيتكوين في مزاد عام 2014 من هيئة المارشالات الأمريكية بعد مصادرتها من متجر “طريق الحرير”.

في حين نجح “درابر” سابقا في توقع وصول البيتكوين إلى مستوى 10,000 دولار خلال ثلاث سنوات بدقة، فإن توقعه لوصولها إلى 250,000 دولار بحلول 2022 لم يتحقق، خصوصا بعد انهيار السوق بعد أزمة FTX، حيث تراجعت العملة إلى ما دون 16,000 دولار.

ومع تداول البيتكوين حاليا حول 110,000 دولار، يبدو تحقيق الهدف السعري البالغ 250,000 دولار خلال العام الجاري أمر غير مرجح.

رغم ذلك، لا يزال “درابر” متمسك بنظرته الصعودية طويلة الأجل.

في وقت سابق، قارن “درابر” تطور بيتكوين بمسيرة مايكروسوفت، مشيرا إلى أن العملة تُستخدم اليوم في بناء تطبيقات متعددة على شبكتها، مما يعكس اتساع نطاق استخدامها.

ورغم فقدان بعض الزخم لصالح العملات البديلة مثل الايثيريوم، يصر “درابر” على أن المنافسة تعزز من قوة البيتكوين، التي يرى أن هيمنتها لا تزال أعلى مقارنة بالدورات السابقة.

