تيم درابر: العملات البديلة تجعل البيتكوين أفضل عبر دورها كـ "ميدان تجارب"

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:42 مساءً - قال تيم درابر، الرأسمالي المغامر والشريك المؤسس في شركة Draper Associates، إن العملات البديلة قد تسهم في جعل البيتكوين أكثر قوة على المدى الطويل من خلال عملها كأرضية اختبار للتحديثات.

وفي مقابلة على برنامج CNBC’s Squawk Box يوم الإثنين، درابر إلى أنه بمرور الوقت ستُنشأ "العديد من العملات المشفّرة الأخرى"، ما سيساعد في تعزيز هيمنة البيتكوين (BTC).

وأضاف: "المنافسة جيدة للعالم، لكن من حيث النسبة بين العملات المشفّرة، في أول دورة صعودية امتلكت البيتكوين 40% من الحصة السوقية، ثم ارتفعت إلى 50% في الدورة التالية، واليوم تتراوح الحصة بين 61% و62%."

موضحًا أنه مع مرور الوقت "يبني المزوّد المهيمن أقوى شبكة، ما يدفع المطوّرين للبرمجة لصالح هذا المزوّد المهيمن."

مايكروسوفت كانت بيتكوين عصر Web2

شبّه درابر الوضع الحالي بالذي حدث مع شركة مايكروسوفت عند بداياتها، حيث ركّز معظم المطوّرين على أنظمتها بينما ظهرت تطبيقات أخرى على منصات مختلفة قبل أن يتم نقلها لاحقًا إلى مايكروسوفت.

واليوم تستحوذ أنظمة ويندوز على أكثر من 71% من سوق أنظمة التشغيل.

وقال: "الشيء نفسه يحدث الآن مع البيتكوين. جميع هذه العملات الصغيرة تجرّب أشياء مثيرة، وجميع المهندسين الكبار يقومون بنقلها إلى البيتكوين، ما يخلق جاذبية قوية نحوها."

وتابع: "ستظهر عملات أخرى لفترة وجيزة، لكن بشكل عام نحن أمام اتجاه رئيسي نحو البيتكوين."

ومع ذلك، تُظهر بيانات Electric Capital صورة مختلفة، إذ تقدر أن عدد مطوّري البيتكوين لا يتجاوز 2,583 فقط، مقارنة بـ 12,931 مطورًا على شبكة EVM و9,094 على شبكة إيثريوم.

البيتكوين وسيلة تحوط ضد الإنفاق الحكومي المفرط

جدّد درابر تأكيده على أن البيتكوين يمثّل تحوّطًا ضد الحوكمة السيئة والإنفاق الحكومي غير المنضبط. وقال إن الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "تضاعف بشكل سريع خلال المئة عام الماضية دون أي بوادر للتباطؤ."

ويُقدَّر الدين القومي الأمريكي اليوم بأكثر من 37.2 تريليون دولار مقارنة بـ 395 مليار دولار فقط عام 1924، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف: "وسيلتك الوحيدة للتحوّط ضد هذا الإنفاق هي البيتكوين، إلا إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالذهب، وهذا يشبه التمسك بالأصداف وكأنك تفكر بعقلية بدائية حول الاقتصاد."

وتابع: "البيتكوين هو بديل يسمح لك بالتعامل مع التغييرات الكبرى في السياسات الحكومية مع مرور الوقت."

توقع الـ 250 ألف دولار لا يزال قائمًا

كان درابر قد توقّع أن يصل سعر البيتكوين إلى 250,000 دولار وأن يتسبب في انقراض الدولار الأمريكي، لكنه اعترف بأن توقعاته لم تتحقق بعد.

وقال: "لطالما توقعت أن يصل البيتكوين إلى 250 ألف دولار. لم أكن على صواب حتى الآن، لكننا وصلنا إلى منتصف الطريق، وهذا أمر مثير للغاية."

وكان درابر قد توقّع في وقت سابق وصول البيتكوين إلى 10,000 دولار، وهو ما تحقق في 2017. وفي عام 2023، أوضح لـ Cointelegraph أنه شعر بضغط لتقديم توقع جديد بعد أن أصاب في توقعه الأول.

يُذكر أن البيتكوين سجّل قمة تاريخية جديدة عند 124,450 دولارًا في 14 أغسطس، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنسبة 11.8% ليتداول عند نحو 109,144 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko.